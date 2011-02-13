به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه که در سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد در خصوص این همایش اظهار داشت: منظور از کتاب سال این است که تمام کتابها در طول یک سال در علوم مختلف حوزوی تألیف میشود و در زمان مشخصی فراخوان آثار صورت میگیرد و گروههای کارشناس این آثار را بررسی و اثرهایی که دارای امتیاز، محتوا و استاندارد میباشد به عنوان نفرات برتر مشخص و از آنها در مراسمی تقدیر خواهد شد.
وی بیان داشت: تا کنون اثر و کارهای بسیار مطلوبی در درون حوزه داشتهایم و حتی بیرون از حوزه علمیه افرادی که تالیف دینی داشتهاند نیز در همایش شرکت کردهاند.
آیت الله مقتدایی آثار و برکات همایش کتاب سال را نسبت به سالهای قبل بیشتر عنوان کرد و بیان داشت: این همایش در نقد و بررسی، آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه تأثیر فراوانی داشته است.
مدیر حوزههای علمیه کشور اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین همایشی رشد کمی و کیفی آثار میباشد که واقعاَ در بهبود آثار افراد تأثیرگذار است و زمانی که از کار تألیفی فردی اشکال گرفته میشود این فرد سعی در برطرف کردن این اشکالات میکند و این امر در روند پیشرفت فرد تأثیر بسزایی دارد و همچنین آثار و تألیفات افراد شرکت کننده هم از نظر محتوا استحکام بیشتری پیدا میکند و هم از نظرات استانداردها و تنظیم کتاب رشد پیدا خواهند کرد.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش کتاب سال حوزه اضافه کرد: وقتی شخصی شاهد تشویق و کسب رتبه فردی شود به انجام کار تشویق میشود و میتوان گفت این همایش و روش موجب تشویق دیگران میشود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری همایش کتاب سال حوزه برکات بسیاری داشته است و آثار آن به روشنی قابل مشاهده است بیان داشت: در سال جاری دوازدهمین همایش کتاب در حال برگزاری است و نقد، بررسی و آزاد اندیشی از جمله برکات این همایش میباشد.
مقتدایی در خصوص داوران این همایش اضافه کرد: دواران با حفظ دقت و امنیت و فعالیت شبانه روزی کار بررسی آثار و تألیفات ارسال شده به این همایش را انجام دادهاند.
خبرنگاری تبلیغ ارزشهای اسلامی است
رئیس شورای سیاست گذاری همایش کتاب سال حوزه با اشاره به اینکه میتوان گفت کار خبرنگار تبلیغ ارزشهای اسلامی و فرآوردههای حوزه علمیه میباشد اظهار داشت: متأسفانه امروزه نه تنها در کل کشور بلکه در قم نیز افراد اطلاع ندارند در حوزه علمیه چه ظرفیتها و کتابهای وجود دارد و به نوعی همایش کتاب سال تبلیغی نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان قم بیان داشت: سفر اخیر رهبر معظم انقلاب به حمدالله سفر با برکتی برای استان بود که نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه استان داشته است.
مدیر حوزه علمیه اظهار داشت: مقام معظم رهبری تذکر دادند که در حوزه باید تشویق و ترغیب برای پیشرفت نویسندگان، نخبگان، پژوهشگران و استعدادهای برتر وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از مراجع قم در ملاقاتی که با رهبر معظم انقلاب داشتند از ایشان درخواست کردند اهدای جوایز به نفرات برتر حوزه علمیه بدست ایشان انجام شود که این امر افراد را بیشتر ترغیب و تشویق خواهد کرد ولی رهبری این درخواست را نپذیرفند اما به اصل وجود اهداء جوایز به این افراد تأکید داشتند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور برگزاری همایش کتاب سال حوزه را در پیشرفت کیفی و کمی محتوای علمی آثار ارائه شده به همایش تاثیرگذار دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه که در سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد در خصوص این همایش اظهار داشت: منظور از کتاب سال این است که تمام کتابها در طول یک سال در علوم مختلف حوزوی تألیف میشود و در زمان مشخصی فراخوان آثار صورت میگیرد و گروههای کارشناس این آثار را بررسی و اثرهایی که دارای امتیاز، محتوا و استاندارد میباشد به عنوان نفرات برتر مشخص و از آنها در مراسمی تقدیر خواهد شد.
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