گرایش به کالاهای چینی را کاهش می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زنان توانا و با ذوق خراسان رضوی در نمایشگاهی که به مناسبت 22 بهمن بر پا شده سبک بال و ساده هنر نمایی خود را به معرض دید گذاشته اند، یک گردهمایی باشکوه از سر پنجه های آذین شده به انگشتری ظرافت و دقت بومی، محلی، ایرانی.

هر که می رسد ازعالی ترین مقام مسئول استان، تا مدیر اتاق تعاون کشور و یا آن که فقط به ذوق دیدار هنر در غرفه ها گام بر می دارد، مجذوب دست سازه های نقش در نقش، ظرافت سوزن دوزی و بافه، عطر گلهای پرندیس، صنایع دستی و طراحی چشم نواز از دریچه هنر شده است، طرح و نقش و رنگ و هر جا که چشم می چرخانی، شور و تلاش و عشق همراهی ات می کند.

این جا ترنم توکل به بار نشسته است، مدیر تعاونی ترنم، در خصوص این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: مشکلات تاسیس شرکت، با توکل به خدا رفع شد ما خدمات بازرگانی، تحقیقات، بازار یابی، فروش و صادرات را در اختیار مشتری قرار می دهیم و هدفمان کوتاه کردن دست دلالها و واسطه هاست.

وی با اشتیاق ادامه می دهد: 8 جوان فعال با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، حسابداری و ام بی ام، تعهد کردیم از هیچ مانعی حتی دیدگاه منفی بعضی آقایان نترسیم و با امید به اهداف بزرگمان دست یابیم.

این مدیر جوان که 10 سال در زمینه بازرگانی و برگزاری نمایشگاههای داخلی فعالیت داشته است، می افزاید: اعتماد به نفس بالا، رمز موفقیت جوانان است ما نباید خودمان را دست کم بگیریم. چرا باید کالاهای بنجل چینی در بازار ایران جولان دهد.

زنان توانایی غلبه برکالایهای چینی را دارند

نسرین ملازم، نقش در نقش می زند با سفالینه ها و سرامیک، وی رئیس انجمن سفالگران خراسان رضوی و نویسنده نخستین کتاب تخصصی سفال کودک، همچنین هنرمند برگزیده سال است.

وی می گوید: دست سازه هایش در 27 نمایشگاه داخلی و پنج نمایشگاه خارجی از جمله ترکیه، دبی، ترکمنستان و فرانسه شرکت داشته و اکنون در حال تاسیس تعاونی سفال و سرامیک است.

وی صبور و امیدوار ادامه می دهد: قدر دانی از هنرمند بایستی در خور شان او صورت گیرد و این نمایشگاه منزلت هنرمندان را گرامی داشته است.

کمی آن سو تر وقتی بافه های در هم تنیده و ساویس ها که تن پوش و خرقه های سنتی هستند نقش بسته به فرهنگ آریایی دل نوازی می کند، می بینم شهین پزشکی، دارنده دکترای افتخاری صنایع دستی، 250 دوزنده را رهبری می کند.



قصد توسعه هنر ایرانی را داریم

وی که خود دوزنده، طراح و گرافیست است، می گوید: ما با هدف فرهنگ سازی و جلب همفکری مسوولان، قصد توسعه هنر اصیل ایرانی را داریم ما نباید همچنان دست روی دست بگذاریم تا صنایع دستی چینی بازار ایران را قبضه کند.

12 نمایشگاه خارج از کشور در پرونده مدیر شرکت تعاونی غزال پاژتوس از جمله کشورهای آفریقایی، ترکیه، آسیای میانه و بنگلادش، چشم نوازی می کند.

وی با اشاره به استقبال بسیار گرم مردم کشورهای یاد شده از هنر ایرانی می افزاید: ما می توانیم با تلاش، مقاومت و ارایه کارهای نو رونق بازار کالاهای خارجی را کاهش دهیم من در آفریقا شاهد بودم کالای چینی اصلا وجود نداشت.

وی با بیان این که زنان خراسانی با ایده های نو قادرند برای جوانان اشتغال ایجاد کنند، می افزاید: متاسفانه ما را حمایت نمی کنند در قانون حذف یارانه ها، تعاونی ها در کمیته مورد توجه قرار گرفته اند، ما با داشتن طرح ملی آموزش گلدوزی برای زندانیان می توانیم از بزهکاری مجدد آنان جلوگیری کنیم.

تاسیس مجتمع های آموزشی

شهین ضرابی از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی شمس هنر است، وی و همکارانش آموزش طراحی و دوخت، کامپیوتر، قالیبافی، طلا جواهر سازی، بورس و بانکداری را بر عهده دارند.

وی که سی سال سابقه کار دارد می گوید: با اجرای طرح مجتمع های آموزشی ما قادر خواهیم بود جوانان توانمند را تربیت و به بازار کار و کار آفرینی تحویل دهیم.

وی در خصوص در خواستهایش از مسئولان می افزاید: اگر با ما مساعدت شود، ضمن افزایش دامنه فعالیتمان توسعه مراکز پژوهش و تحقیقاتی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

کار آفرین نمونه

فاطمه سرکشیکی 17 سال در تعاونی رویکرد نوین شمس هنر فعالیت می کند و از جمله کار آفرینان نمونه کشور است.

وی که در هر دوره فعالیت 70 کار آفرین با گواهینامه بین المللی به جامعه تحویل داده است، می گوید: ما می خواهیم کار آفرینان زبده در بخش تعاونی با رویکردی اقتصادی تربیت کنیم، اما در گرفتن تسهیلات همیشه مشکل داریم.

وی که پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها با مشکل هزینه مصرفی برق در رشته های کامپیوتر و خیاطی مواجه شده از مسئولان می خواهد، برای ادامه فعالیت آموزشگاهها در این خصوص، چاره اندیشی کنند.

حمایت از زنان روستا

فرحناز اسدی، مدیر عامل یک شرکت تعاونی روستایی با 400عضو در خراسان رضوی است او با حمایت از شبکه های زنان تولید کننده روستایی، محصولات آنان را به صورت فراوری شده و مکانیزه بازار عرضه می کند.

وی می گوید: با راه اندازی کارخانه جدید برآورد می شود دو هزار کیلو وات برق مصرفی داشته باشیم که بدون یارانه دولت مجبور می شویم قیمت محصولات را افزایش دهیم و این بی شک بحران در پی خواهد داشت.

وی به مسئولان توصیه می کند: زنان را دست کم نگیرند و با نگاه تمسخر آمیز تشکلهای آنان را به شکست متهم نسازند، بلکه مطمئن باشند در کشوری که نیمی از جمعیتش را بانوان تشکیل می دهند بدون فعالیت این قشر نیمی از آمورش بر زمین خواهد ماند.

در گوشه ای دیگر بی بی فاطمه حسینی مدیر شرکت تعاونی کوهدشت خراسان با 28 سال سابقه پرورش زنبور عسل از دامنه های خرم بینالود در نمایشگاه توانمندیهای زنان خراسانی حضور دارد، او کام بازدید کنندگان را به شهد گوارای شکوفه های نیشابور شیرین می کند.

وی می گوید: فرزندانم می خواهند کار مرا ادامه دهند اما در سبک و سیاق دیگر و با تاسیس آزمایشگاه عسل.

تعاونی ها منشا خیر و کار آفرینی برای دانشجویان توانمند اما کم سرمایه اند این را ملیحه نوروز بیگی مدیر شرکت تعاونی گل و گیاه پرندیس می گوید که در حال حاضر 26 تن از دانشجویان گل و گیاه تزیینی را در تعاونی اش به کار گماشته است به اعتقاد وی که پس از دو سال فعالیت تعاونی برتر استان شناخته شده، گرفتن تسهیلات نیازمند وثیقه گزاری است و این کار برای دانشجویی که امکانش را ندارد، بسیار دشوار است.

وی می گوید که در این زمینه از مسئولان فقط قول مساعد شنیدیم و لا غیر.

وی از پیش بینی یارانه ها برای بخش کشاورزی یاد می کند و می افزاید: گلخانه های شهری هم نیاز به حمایت دارند تا جوانان رغبت به کار را از دست ندهند.

یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه توانمندیهای زنان خراسانی که اکنون پس از دو سال با تلاش و پیگیری توانسته اتحادیه تعاونی زنان خراسانی را ایجاد کند عصمت فیروزه است.

وی از مسئولان استان می خواهد زنان را بیشتر حمایت و برای تعاونی ها یارانه در نظر بگیرند تا مجبور نشوند در مناقصه ها مابه التفاوتها را از جیب پرداخت کرده و دلسرد شوند.

وی ارایه خدمات آموزشی، فرهنگی، اداری و مالی، صندوق قرض الحسنه، تحقیقات و مطالعه را از جمله فعالیتهای این اتحادیه ذکر می کند و می افزاید: خدمات فنی تخصصی، حقوقی و قبول وکالت، راهنمایی و مشاوره و بازار یابی نیز از دیگر خدماتی است که سطح علمی، فنی و تخصصی اعضا را افزایش می دهد.

وی می گوید: هر تعاونی با پرداخت حق عضویت 50 هزار تومان از حاصل کار خود به طور مستقیم بهره مند و با مدیریت سرمایه و منافع حاصله، تشویق به ادامه فعالیت می شود.

عصمت براتی که به تنهایی در شرکت تشریفات و خدمات مجالس برای 50 تن اشتغال ایجاد کرده و به دنبال کار آفرینی بیشتر است، کمبود تسهیلات،نبود یارانه و عدم حمایت برخی مدیران را از جمله مشکلات سد راهش عنوان می کند.

وی که با تمام ضرر و زیان سال جاری در صدد راه اندازی شرکت حمل و نقل و ترانزیت خود است، می گوید: قبل از این آتلیه داشتم که پسرم آن جا را اداره می کند هر چند با دست خالی شروع کردم اما هیچ وقت مایوس نشدم.

پاسخ عالی ترین مقام مسئول خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی شرکتهای تعاونی را در اجرا و تحقق هدفمند سازی یارانه ها کمک موثری برای دولت می داند.

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح می کند: از میان اقتصادهای جهان، این تعاونی ها هستند که کم مصرف، اما پر بازده است.

وی می افزاید: تعاونی ها با هم گرایی، هم افزایی و دانش افزایی می توانند جوانانی که به صورت انفرادی قادر به فعالیت نیستند، تحت پوشش قرار داده و با سرمایه ای اندک آنان را به موفقیت های بزرگ برسانند.

وی با بیان این که تعاونیها از ارزش افزوده بالایی برخوردارند، معتقد است: با تجمیع سرمایه های خرد، و پشتیبانی دولت همچنین تلفیق دانش و سلیقه و هنر می توانیم بازار کالاهای داخلی را تقویت و گرایش به اجناس چینی را کاهش دهیم.

وی می گوید: دقت و ظرافت کار بانوان در 20 تعاونی برتر استان نشان می دهد که زنان در کنار هنر برتر خانه داری و پرورش فرزند به نحو احسن از اوقات فراغت خود استفاده می کنند و در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه سهیم اند.

وی می افزاید: ما نیز از آنان حمایت و از طرحهای ملی استقبال می کنیم.

وی در خصوص مشکلات تعاونیها، توضیح می دهد: بانوان عضو تعاونیها با مراجعه به اداره کل تعاون استان که از طرف استانداری مامور رسیدگی به مشکلاتشان هستند، برای پیشبرد اهدافشان تلاش کنند.

رییس هیئت مدیره اتاق تعاون استان با اشاره به این که هم گرایی بانوان در کار تعاونی از آقایان بیشتر است تاکید می کند: گسترش فعالیتهای خانمها در امور تعاونی از اهداف مشترک استانداری و اتاق تعاون است.

وی ابراز امید واری می کند: رفع مشکلات تعاونیها درراس دستور کار این دو نهاد قرارگیرد و شرکتهای تعاونی مطمئن باشند به مسایل و مشکلاتشان در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

از نمایشگاه که خارج می شوم هنوز عطر تلاش زنانی با من است که بی ادعا کارآفرینند و جز به افتخار سرزمین اهورایی خود نمی اندیشند.