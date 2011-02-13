2 روستای سیرجان در محاصره برف قرار گرفت

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بدلیل بارش برف سنگین در شهرستان سیرجان دو روستای این شهرستان در محاصره برف قرار گرفتند و راههای ارتباطی با این دو روستا قطع شد.

وی گفت: اکیپ اول هلال احمر روز اول وارد این روستاها شدند که به دلیل شدت برف این کیپ هم در محاصره قرار گرفت و با این وجود امداد رسانی به خانوارهای این روستا ها آغاز شد.

وی اضافه کرد: با این وجود چند اکیپ دیگر طی روزهای گذشته به این منطقه اعزام شدند و حتی روز گذشته امداد هوایی نیز به منطقه انجام شد.

محمودی خاطرنشان کرد: امروز درنهایت بار دیگر اکیپ دیگری نیز به منطقه اعزام شد و اقلام مورد نیاز روستائیان در اختیار آنها قرار گرفت.