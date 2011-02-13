محورهای ارتباطی کرمانشاه به سیستم نظارت تصویری مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا بنی عامریان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نظارت تصویری امروزه در اغلب نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته، زیرا یکی از اصلی ترین اجزا نظارت و کنترل هوشمند حمل و نقل و ترافیک را تشکیل می دهد و در سیستمهای حمل و نقلی متعدد و متنوعی از آن استفاده می شود.

وی سیستم های نظارت تصویری را از ابزارهای اصلی مدیریت ترافیک دانست و گفت: نظارت مستقیم و مستمر بر وضعیت جاده ها برای کنترل ترافیک، پاسخگویی به حوادث جاده ای و اطلاع رسانی آخرین وضعیت راه ها به کاربران جاده ها، کنترل مستقیم ترافیک راه ها، اطلاع رسانی سریع وضعیت راه ها به کاربران جاده ها و افزایش ایمنی جاده ها از مزایای این سیستم ها می باشند.

بنی عامریان تصریح کرد: در استان کرمانشاه نیز به علت وجود گردنه ها و مسیرهای پرتردد به لحاظ همجواری با چندین استان و واقع شدن در مسیر تردد مسافرین عتبات عالیات و ترانزیت کالا به کشور عراق، سیستم نظارت تصویری در 13 نقطه از محورهای شریانی استان نصب شده و به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اعتبار این طرح از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تامین شده است.