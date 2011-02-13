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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

آبگرمکن دیواری در آشپزخانه موجب مسمومیت 6 شهروند شد

آبگرمکن دیواری در آشپزخانه موجب مسمومیت 6 شهروند شد

نصب نادرست و غیر استاندار آبگرمکن گازی در یک واحد مسکونی باعث نشت گاز و مسموم شدن 6 نفر ساکنان آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز سه نفر از ساکنان یک ساختمان مسکونی در دهکده المپیک به دلیل تنفس در فضای مملو از گاز منواکسید کربن بی هوش شده و سه نفر دیگر نیز دچار سرگیجه شدید بودند که آتش‌نشانان بی‌درنگ با اجرای عملیات ایمن‌سازی همه آسیب دیدگان را با رعایت اصول ایمنی برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

آتش‌نشانان همچنین با بکارگیری دستگاه گاز سنج واحد مسکونی را بررسی و علت رخداد این حادثه را نصب غیر اصولی دستگاه آبگرمکن در داخل آشپزخانه اعلام کردند که موجب نشت گاز منواکسید کربن شده است.

کد مطلب 1252950

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