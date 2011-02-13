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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

گردهمایی شورای فرهنگ عمومی کرمان برگزار می شود

گردهمایی شورای فرهنگ عمومی کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان گفت: اولین گردهمایی شوراهای فرهنگی عمومی شهرستان کرمان اسفند ماه برگزار می شود.

محمد بصیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: نخستین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان اسفند ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اندیشی، آشنایی بیشتر اعضای شوراهای فرهنگ عمومی بخشهای شهرستان کرمان با یکدیگر، آشنایی با دستورالعمل ها و قوانین جدید، مرور بخشنامه های سابق و به روز رسانی اطلاعات و برنامه ها،سخنرانی رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کرمان و تدوین برنامه ها و راهبردهای شورای فرهنگ عمومی در سال 90 از جمله اهداف برپایی این گردهمایی در سالگرد تاسیس شورای فرهنگ عمومی کرمان است.
 
دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان اضافه کرد: این گردهمایی یک روزه اول اسفند ماه 89 در آستانه سالروز حضرت محمد(ص) در تالار برق کرمان برپا می شود.
 
وی افزود: این گردهمایی در دو بخش افتتاحیه و بخش تخصصی برگزار می شود که در بخش تخصصی دستورالعمل و آیین نامه ها، نحوه برپایی و برگزاری و پیگیری مصوبات جلسات شورا مرور می شود و هر یک از اعضای شوراها به طرح مسائل و دیدگاههای خود می پردازند.
 
وی گفت: شوراهای فرهنگ عمومی از مهمترین شوراهای سیاستگزار و تاثیر گذار در هر بخش، شهر و استان هستند و می تواند تصمیمات و مصوبات آن راه گشای بسیاری از مشکلات و نارسایی ها باشد.
کد مطلب 1252951

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