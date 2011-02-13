عکاس خبری در کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ساعتی پیش عکاس خبری یکی از رسانه ها در کرج هنگام عکاسی از تخریب یک واحد غیرمجاز مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.

این اقدام در حالی صورت گرفت که موسی کوره ای مشغول عکاسی از تخریب یک بنای غیرمجاز در یکی از مناطق بود و به طور غیرمنتظره بدون آنکه فرصتی برای ارائه کارت شناسایی خود داشته باشد مورد حمله واقع شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال عکاسی از تخریب یک بنای غیرمجاز در منطقه ای بودم که به ناگاه خود را گرفتار در دستان ماموران دیدم.

این عکاس خبری در کرج گفت: با مشاهده و تذکر یکی از آنها قصد ارائه کارت شناسایی خود را داشتم اما بدون آنکه مهلتی به من داده شود مورد حمله و ضرب وشتم قرار گرفتم.

وی یادآور شد: در حالیکه پایم در میان در خودرو گرفتار شده بود تعدادی از آنها به ضرب و شتم من پرداخته و گوشی تلفن همراهم را از جیبم خارج کرده و دوربین را نیز در اختیار گرفتند.

همچنین خبرنگار روزنامه توسعه نیز که در محل وقوع این درگیری حضور داشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پس از وقوع این اتفاق و با پیگیریهای فراوان و جدی اصحاب رسانه در خصوص همکار خود این موضوع از سوی نیروی انتظامی به سرعت پیگیری شد.

هرچند که همکاری مسئولان نیروی انتظامی برای رهایی این همکار خبری جای تقدیر دارد اما شایسته است مسئولان در بخشهای مختلف شهر برای جلوگیری از تکرار این گونه برخوردها برای حفظ جایگاه اصحاب رسانه چاره اندیشی کنند.

همچنین شهرداری کرج هم در پی این اتفاق اعلام کرد موضوع در حال پیگیری است و با متخلفان برخورد می شود.