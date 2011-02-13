به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین شهرآورد اصفهان در مسابقات لیگ برتر از ساعت 15 امروز و در حضور بیش از هفت هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال برگزاری است که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* درحالیکه سپاهان میزبان این دیدار است، سکوهای ورزشگاه بصورت مساوی بین تماشاگران دو تیم تقسیم شده است. در این بین به نظر می‌آید تعداد تماشاگران ذوب آهن بیشتر از سپاهان است، این مسئله باعث شده تعدادی از طرفداران این تیم روی چمن بخشی از ورزشگاه که سکو ندارد، بنشینند.

* پیش از آغاز مسابقه همه نفرات سپاهان به سمت ابراهیم زاده رفتند و برای حضور در میدان رخصت گرفتند که در این بین حضور یانوش در بین این بازیکنان جالب توجه بود. همچنین محمد قاضی، محمد صلصالی، مهدی رجب زاده و ... هم به سمت نیمکت سپاهان رفتند.

* گفتگو جانواریو هافبک سپاهان و ایگور کاسترو مهاجم ذوب آهن که هر دو ملیتی برزیلی دارند، پیش از آغاز مسابقه صحنه جالبی را رقم زده بود.

* در اوایل بازی توپ به سمت نیمکت ذوب آهن رفت و حاج صفی قبل از پرتاب اول قصد خوردن آب را داشت که ابراهیم زاده به شوخی آب را صورت حاج صفی پاشید.

* در اواسط نیمه نخست حرکت تکنیکی خلعتبری با واکنش به موقع بنگر همراه بود که خشونت این دو بازیکن نسبت به همدیگر تذکر شدید محسن ترکی داور مسابقه را به همراه داشت.

* عقیلی در هنگام نواختن ضربه پنالتی برای دقایقی با داور مسابقه روی محل کاشتن توپ به گفتگو پرداخت که در نهایت مجبور شد جایی که محسن ترکی می‌گوید توپ را بکارد.

* مهدی رحمتی همانند همیشه در هنگام ضربه پنالتی تیم سپاهان پشت به توپ ایستاده بود و دعا ‌می‌‎کرد که محمدرضا خلعتبری به سمت وی رفت و به شوخی از وی خواست بازگردد که این اتفاق با واکنش شدید هواداران سپاهان همراه شد.

* تماشاگران هر دو تیم دروازه‌بان‌های خود را با شعار "عقاب آسیا" تشویق می‌کردند.