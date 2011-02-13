دو هزار واحد مسکونی به مددجویان اردبیل واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رویا احمدیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات اعتباری مسکن معلولان استان اظهار داشت: این در حالی است که از اول انقلاب اسلامی تا سال 85 تنها 25 واحد مسکونی احداث و به مددجویان استان واگذار شده بود.

وی دستیابی به این مهم را از برکات پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای تحقق شعار عدالت محوری دولت دانست و اضافه کرد: در دهه فجر امسال نیز شاهد بهره برداری از 24 واحد مسکن مددجویی و کلنگ زنی 13 واحد در سطح شهرستانهای استان بودیم.



مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه هم اکنون هزار و 300 واحد مسکونی برای مددجویان و معلولان استان در حال احداث می باشد، ابراز داشت: از مجموع این واحدهای در دست اجرا، 150 واحد مسکونی از محل اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه احداث می شود.



وی با اشاره به انعقاد قرارداد احداث 215 واحد مسکونی با بنیاد مسکن استان در سال جاری افزود: با تکمیل نهایی، این واحدها در اختیار معلولان واجد شرایط استان قرار خواهد گرفت.



احمدیان همچنین از ثبت نام هزار و 546 واجد شرایط برای دریافت واحدهای مسکونی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این تعداد در اجرای طرح نهضت تأمین مسکن معلولان و مددجویان از طریق اینترنت ثبت نام کرده اند.



وی خاطر نشان کرد: از این تعداد نیز براساس امتیاز و اولویت بندی مکانیزه، تعداد 744 نفر برای سال 1389 مشخص شده که به محض اتمام عملیات واحدها در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد شد.

