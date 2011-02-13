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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

هفته بیست و دوم لیگ برتر/

برتری استقلال برابر پیکان در پایان نیمه اول

برتری استقلال برابر پیکان در پایان نیمه اول

تیم فوتبال استقلال تهران نیمه اول دیدار مقابل پیکان قزوین در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور را با برتری پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:45 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های پیکان قزوین و استقلال تهران در ورزشگاه شهید رجایی قزوین آغاز شد.

نیمه اول این بازی که با قضاوت محسن قهرمانی در حال برگزاری است با برتری 2 برصفر تیم استقلال به اتمام رسید. برای استقلال در این بازی فرزاد آشوبی (14 - پنالتی) و سیدمهدی سیدصالحی (20) موفق به گلزنی شدند.

محسن قهرمانی در نیمه اول دیدار پیکان قزوین - استقلال تهران به علی قربانی و سعید میربزرگی از تیم پیکان کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1252959

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