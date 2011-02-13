دیه تصادفات مهمترین عامل حبس زندانیان جرایم غیر عمد کرمان است

حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در زندانهای استان کرمان ۱۷۶ زندانی جرایم غیر عمد وجود دارد که تصادفات رانندگی، مهریه، نفقه از مهمترین دلایل زندانی شدن این افراد است.

وی افزود: برای آزادی این افراد طبق هماهنگی های صورت گرفته شش جشن گلریزان در مناطق مختلف استان کرمان برگزار می شود.

مدیرعامل ستاد دیه کرمان تصریح کرد: زرند، کوهبنان، رفسنجان، جیرفت ، رودبار و بم از جمله شهرستانهای میزبان گلریزان هستند.

موسوی قوام افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز خیرین و حامیان می توانند با همکاری زمینه آزادی تعداد قابل توجهی از این افراد را مهیا کنند.

وی ادامه داد: مهمترین دلایل حبس این افراد تصادفات رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه است که در این زمینه باید از عبور و مرور خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: این مسئله باید در جامعه به صورت یک فرهنگ مطرح شود.