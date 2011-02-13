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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

منصوری:

نام نویسی جشنواره کار آفرینی در کرمان آغاز شد

نام نویسی جشنواره کار آفرینی در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی کرمان از آغاز نام نویسی شرکت در جشنواره کار آفرینی در کرمان خبر داد.

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به برگزاری جشنواره کار آفرینی در استان کرمان نام نویسی از متقاضیان برای شرکت در ششمین جشنواره کار آفرینان برتر استان آغاز شد.
 
وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه های مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی استان است.

وی افزود: کارآفرینان متقاضی شرکت در این جشنواره می توانند تا تاریخ 25 اسفندماه با مراجعه به آدرس اینترنتی مربوط نام نویسی کنند.

وی ادامه داد: همچنین متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی استان کرمان تماس برقرار کنند.
 

کد مطلب 1252963

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