بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به نیاز قائمشهر به بخش دیالیز افزود: بخش دیالیز این مرکز با 12 تخت که در حال حاضر شش تخت آن فعال شده است راه اندازی و روزانه 12 بیمار در این بخش دیالیز می شوند.

وی افزود: برای راه اندازی این بخش 290 میلیون تومان هزینه شد.

ناصحی، از راه اندازی بخش سی سی یو این مرکز در چند ماه آینده خبر داد و افزود: بزودی بخش آی سی یوی این مرکز توسعه یافته و فضای آموزشی این مرکز نیز افزایش می یابد.

وی، از راه اندازی مرکز تحقیقاتی در قائم شهر خبرداد و افزود: این مرکز تحقیقاتی با همکاری خیرین سلامت در قائمشهر راه اندازی می شود و گام مهمی در ارتقای علمی این مرکز برداشته خواهد شد.

دکتر ناصحی و هیئت همراه در ادامه از بخش های گوناگون مرکز آموزشی درمانی قائمشهر بصورت کامل بازدید کردند.