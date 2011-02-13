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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

کامران:

اصفهان گزینه مناسب اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اصفهان گزینه‌ای مناسبی جهت اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامران با بیان این که فیلم‌های جشنواره فیلم فجر باید همه مخاطبان را پوشش دهد گفت: باید برای تولید فیلم‌های مختلف کوشش کنیم. در عرصه سینما جاذبه‌های زیاد وجود دارد و انتقال مفاهیم از طریق صنعت سینما بسیار آسان‌تر از زمینه‌های دیگر است.

حسن کامران اضافه کرد: در برگزاری جشنواره فیلم فجر مفاهیم و تجربیات به اصفهان منتقل شده است و امروز باید نهایت سعی و تلاش خود را در جهت انتقال مفاهیم از طریق صنعت سینما انجام دهیم.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 1252965

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