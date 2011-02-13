به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامران با بیان این که فیلمهای جشنواره فیلم فجر باید همه مخاطبان را پوشش دهد گفت: باید برای تولید فیلمهای مختلف کوشش کنیم. در عرصه سینما جاذبههای زیاد وجود دارد و انتقال مفاهیم از طریق صنعت سینما بسیار آسانتر از زمینههای دیگر است.
حسن کامران اضافه کرد: در برگزاری جشنواره فیلم فجر مفاهیم و تجربیات به اصفهان منتقل شده است و امروز باید نهایت سعی و تلاش خود را در جهت انتقال مفاهیم از طریق صنعت سینما انجام دهیم.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان میدهد.
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