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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۱۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: شب‌ زنده‌داری و راز و نیاز خالصانه در تنهایی با خداوند عملی نیک است که نزدیکی و ارتباط صمیمانه با خالق را موجب شده، نتیجه آن دستیابی به آرامشی عمیق بواسطه درک حضور خداوند در تمام لحظه‌های زندگی است.

آیه روز:

وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسَى أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا .

و پاسى از شب را زنده بدار تا براى تو [به منزله] نافله‏اى باشد امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند .

سوره اسراء، آیه 79

حدیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمود:

الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به على قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به على صیامه.

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى‏اش براى شب زنده‏دارى واز روزهاى کوتاهش براى روزه دارى بهره مى‏گیرد.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3
 

کد مطلب 1252966

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