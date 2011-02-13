هیئت ورزشهای همگانی کرمان هیچ گونه کمک مالی از تربیت بدنی دریافت نکرد

عباس رحمتی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اشاره به مشکلات مالی هیئت ورزش‌های همگانی گفت: در سال جاری این هیئت به منظور درآمدزایی، مجموعه‌ ورزشی بشری را از طریق مزایده در اختیار گرفت اما مجموعه‌ بشری درآمد چندانی برای این هیئت نداشت.

رحمتی افزود: هیئت ورزش‌های همگانی تاکنون 120 میلیون تومان بابت اجاره‌ این مجموعه‌ ورزشی به اداره‌ کل تربیت بدنی استان کرمان پرداخته است.

وی از عمل نکردن برخی از مسئولان به وعده‌هایشان گلایه کرد و گفت: بعضی از اداره‌ها و ارگان‌ها قول‌های مساعدی برای پشتیبانی از برگزاری برخی همایش‌ها به این هیئت داده بودند که متاسفانه آنگونه که باید کمک نکردند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هیچ‌گونه کمک مالی از سازمان تربیت بدنی، فدراسیون ورزش‌های همگانی و اداره‌ کل تربیت بدنی دریافت نکرده‌ایم.

رییس هیئت ورزش‌های همگانی استان کرمان از برگزاری جشنواره آدم برفی در چند هفته آینده در سیرچ خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره‌ آدم برفی در استان کویری کرمان، می‌تواند نگاه‌ مردم سایر استان‌ها را نسبت به کرمان عوض کند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد روحیه‌ شادی و نشاط در مردم ذکر کرد و افزود: اجرای این جشنواره با کمک نیروی انتظامی میسر است.

رحمتی، همچنین از برگزاری جشنواره‌ استانی عکس ورزشی در اردیبهشت ماه سال 1390 خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره مروری بر رویدادهای ورزشی سال 89 خواهد بود.

وی با بیان اینکه سه نفر برتر این جشنواره‌ به جشنواره‌ کشوری راه خواهند یافت، گفت: این همایش در دو بخش ورزشی و موضوع آزاد برگزار خواهد شد.

رحمتی خاطرنشان کرد: دو نفر از فیلم‌سازان مطرح کشور داوری این جشنواره را بر عهده خواهند داشت.

وی افزود: برگزاری همایش پرواز بادبادک‌ها و همایش دوچرخه‌سواری عمومی در ششم اسفندماه سال جاری در محور هفت‌باغ و نیز برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی خانواده‌های بسیجیان در 13 اسفندماه، از جمله برنامه‌های این هیئت تا پایان سال جاری است.