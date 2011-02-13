هفته بیست و دوم لیگ برتر/ برتری سپاهان برابر ذوب آهن در نیمه نخست/ پیروزی مس و توقف تراکتورسازی

نیمه نخست دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر با برتری سپاهان در شهرآورد اصفهان برابر ذوب آهن، برتری تیم‌های صبا، مس، سایپا و نفت، توقف تراکتورسازی و شکست صنعت نفت آبادان به پایان رسید.