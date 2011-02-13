برتری سپاهان برابر ذوب آهن در نیمه نخست/ پیروزی مس و توقف تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری هفت دیدار همزمان در حال پیگیری است که نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* صبای قم یک - فولاد خوزستان صفر
گل: فرزاد حاتمی(26)
* مس کرمان یک - استیل آذین تهران صفر
گل: ادر لوسیانو ادینهو(6)
* سایپای البرز یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل: رضا خالقیفر(15)
* سپاهان اصفهان یک - ذوب آهن اصفهان صفر
گل: هادی عقیلی(34)
* نفت تهران 2 - پاس همدان صفر
گلها: مارسیو خوزه نارسیسو(8) و ژودیفلی فریرا(43)
* صنعت نفت آبادان صفر - شهرداری تبریز یک
گل: کارلوس ادواردو(30)
* تراکتورسازی تبریز یک - شاهین بوشهر یک
گلها: جاسم کرار(7) برای تراکتورسازی - عباس پورخسروانی(40) برای شاهین
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