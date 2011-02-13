پرونده های قضایی مواد مخدر براساس قانون جدید بسته می شوند

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: قانون جدید مواد مخدردر 14دی ماه سال جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اما هنوزبه کلانتریها ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: کل مواد اعتیاد آور در این قانون مشمول مجازاتها و محرومیت هایی هستند که به محض ابلاغ تمامی کلانتریها و مراکز انتظامی براساس آن اقدامات خود را انجام می دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز در بحث ابلاغ و هماهنگی این قانون با مراکز انتظامی کشوراقدامی نشده است کلانتریها نیز درباره برخی مواد مخدر چون ناس نمی توانند تصمیم یا برخورد خاصی داشته باشند و پرونده سازی در کلانتری ها بر اساس همان قانون قبلی انجام می شود که امیدواریم هر چه سریعتر قانون جدید ابلاغ شود که این تضاد نیز از بین برود.

وی افزود: در این قانون جدید به همراه داشتن یا مصرف کلیه مواد اعتیاد آور جرم محسوب می شود که ناس نیز جز این مواد اعتیاد آور است که به همراه داشتن آن و مصرف و فروش آن محرومیتهای قانونی به دنبال خواهد داشت.

چناریان در ادامه گفت: برگزاری دو رزمایش در استان در سال جاری نشان از اقتدار نیوری انتظامی دارد و باتوجه به کاهش 33 درصدی احساس ناامنی در جنوب استان باید این رزمایش ها را استمرار کرد که البته استمرار آن شاید همان پی گیری و پی جویی اهداف رزمایش هاست.

وی همچنین افزود: پلیس تنها وظیفه مقابله دارد اما بعضا در رزمایشهایی که به ویژه در جنوب استان انجام می شود به دلیل سطح زندگی مردم از طریق معاونت اجتماعی و با همکاری سازمانهای حمایتی به مردم کمک های بهداشتی و غذایی و موارد مورد نیاز فرهنگی را ارائه می کنیم.

وی گفت: بعد از رزمایش عاشورا که در جنوب استان برگزار شد اعلام رضایت مردم از اقدامات پلیس رضایت بخش اعلام می شود و این را از طریق نظر سنجی هایی که انجام شده اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: قبل از این میزان جرایم خشن در مناطق جنوبی استان 70 درصد بوده که با توجه به افزایش 33درصدی میزان احساس امنیت در جنوب استان باید گفت شاهد کاهش جرایم خشن در این منطقه هستیم.

