دکتر فتح الله امی در گفتگو با خبرنگار مهر، علوم و فنون هوافضا را جزء فناوریها و تکنولوژیهای پیشرفته و نوین دانست و افزود: در دنیا کشورهای محدودی هستند که وارد این عرصه شدند چرا که یا توانمندی علمی آن را ندارند و یا از حمایت کننده مالی برخوردار نیستند از این رو کشورهایی که در علوم هوا فضا سرمایه گذاری می کنند کم هستند.

وی با اشاره به وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه اظهار داشت: یکی از کشورهایی که در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری کرده ایران است. این توجه ویژه به دلیل سیاستگداریهای راهبردی کشور و تاکیدات سند چشم انداز بوده است از این رو کشور در مسیر کشورهای صاحب تکنولوژی هوافضا در حرکت است.



عضو سازمان فضایی با تاکید بر اینکه کشور در حوزه طراحی و ساخت ماهواره برها پیشرفت خوبی داشته است خاطرنشان کرد: ما با دستیابی به فناوری ماهواره برها توانمندی پرتاب ماهواره را داریم ولی به طور کلی می توان گفت در صنعت فضا پیشرفت های خوبی داشتیم ولی در بخش هوا هنوز وضعیت مطلوبی نداریم.



وی با اشاره به اقدامات کشور در حوزه ارسال انسان به فضا به مهر گفت: موضوع پرتاب انسان به فضا از بحث پرتاب ماهواره از نظر ماموریت ویژه ای که بر عهده بخش ماموریتی سیستم است متفاوت است. به این معنا که در ارسال ماهواره به فضا، اصراری به بازگشت آن نیست و زمانی که مدت زمان مامورت ماهواره تمام می شود به عنوان زباله فضایی در فضا رها می شود.



امی ادامه داد: ولی انسانی که به عنوان فضانورد به فضا می رود حتما باید به زمین برگردد لذا آن قسمت مفید ماهواره بر حامل کپسول زیستی است تا انسان را به فضا ببرد و بعد از انجام ماموریت مجددا سالم به زمین بازگرداند.



وی با بیان اینکه ما در این زمینه در گامهای اولیه این تکنولوژی هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر مطالعاتی بر روی موجودات زنده غیر از انسان در حال انجام است ولی انسان با سایر موجودات زنده تفاوت ماهوی به لحاظ ضرورت سالم بازگشتن به زمین را دارد.



عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: طبق برنامه زمان بندی و مطالعاتی که انجام شده است پیش بینی می شود که اگر همه پیش بینی ها محقق شود ارسال انسان به فضا تا سال 1404 محقق می شود.



امی همچنین به تجربه کشور در زمینه ارسال محموله زیستی به فضا اشاره کرد و گفت: با یک بار تجربه نمی توان دستاوردهای مورد انتظار را به دست آورد. این تجربیات نیاز دارد که صدها بار دیگر تکرار شود تا زمینه مناسب برای ارسال انسان به فضا فراهم شود.



وی از ادامه تحقیقات در زمینه ارسال محموله های زیستی به فضا خبر داد و اظهار داشت: مطالعات در این زمینه ادامه دارد و در حال حاضر برنامه هایی برای انجام تست های مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.



عضو سازمان فضایی با اشاره به تجربه اول کشور در زمینه پرتاب محموله زیستی به فضا یادآور شد: موجوداتی که در محموله زیستی ارسال شد موش بود. این موجود به علت اینکه تحمل خوبی که در برابر فشار ناشی از شتاب گرانشی دارد، انتخاب شد.



امی، میزان این فشار را 7 تا 8 جیوه ذکر و خاطرنشان کرد: پس از موش، میمون تحمل خوبی نسبت به فشار ناشی از شتاب گرانشی دارد از این رو در حال حاضر بر روی میمون کار می شود.