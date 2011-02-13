سرپرست جدید صندوق حمایت از پژوهشگران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر محمدرضا پورابراهیمی به عنوان سرپرست جدید این صندوق معرفی و از زحمات دکتر فرهادی به عنوان رئیس سابق صندوق حمایت از پژوهشگران تقدیر شد.

دکتر پورابراهیمی متولد سال 1349 است که پس از اخذ مدرک دیپلم تحصیلات خود را در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه اصفهان ادامه داد و پس از آن در سال 74 در دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش مالی فارغ‌التحصیل شد. وی پس از اتمام این مقطع در دانشگاه‌های اصفهان و کرمان به عنوان مدرس دروس تخصصی رشته‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد مشغول به تدریس شد و پس از آن در مقطع دکتری مدیریت مالی وارد دانشگاه تهران شد.

پورابراهیمی همچنین از سال 82 وارد فعالیت‌های اجرایی بازار سرمایه کشور شد و به عنوان موسس و اولین مدیر بورس منطقه‌ای کرمان فعالیت‌های تخصصی بازار سرمایه در استان کرمان را آغاز کرد و همچنین به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تدریس شد.

دکتر محمد فرهادی نیز که ریاست سابق صندوق حمایت از پژوهشگران را بر عهده داشت، در سال 1355 در دوره پزشکی عمومی از دانشگاه مشهد فارغ‌التحصیل شد و در سال 59 دوره تخصصی خود را در زمینه گوش و حلق و بینی و سر و گردن از دانشگاه مشهد با درجه شاگرد اولی به پایان رساند و همچنین دارای گواهینامه‌های دوره‌های فلوشیپ در جراحی اندوسکوپی سینوس و کاشت حلزون شنوایی و جراحی لیزر است.

فرهادی در سال 89 به عنوان چهره ماندگار معرفی و موفق به اخذ جایزه طراحی سینوسی اچ تورز شد.