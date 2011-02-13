طرح تغذیه باغات پسته در سیرجان اجرا شد

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طرح تغذیه باغات پسته سیرجان در 632هکتار از باغات این شهرستان و به منظور افزایش کیفیت محصول اجرا شد.

وی تصریح کرد: این طرح با هزینه ای بالغ بر171میلیون تومان و از محل اعتبارات دور سوم سفر هیئت دولت به استان کرمان اجرا می شود.

وی افزود: هفت رقم کود مخصوص و مورد نیاز باغات پسته به میزان 48 هزار و 434 تن خریداری شده است و توسط 316بهره بردار سیرجانی در قالب طرح ترویج توزیع شد.

مسعودی افزود: طرح تغذیه باغات پسته به دلیل خشکسالیهای اخیر و کمبود آب مناسب جهت آبیاری باغات پسته در سطح شهرستان اجرا می شود.

وی یادآورشد: پسته داران باید اقدامات مختلفی را جهت جلوگیری از تاثیر کم آبی بر باغات خود اجرا کنند که بهبود مواد آلی خاک در باغاتی که کمبود مواد الی دارند یکی از اصلی ترین اقدامات است.

مسعودی گفت: مصرف کودهای شیمیایی باید به حداقل برسد و کشاورزان جهت شناسایی و مصرف کودهای آلی و زیستی تشویق شوند.

