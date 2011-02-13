از "آنتونن آرتو" تا "عجایب المخلوقات"

به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت در سومین روز جشنواره بیست و نهم میزبان نمایش "رستم و اسفندیار" پری صابری است که ساعت 19:30 اجرا می‌شود. نمایش "مصائب زنان تروا" از ایتالیا هم اثری است که در دو ساعت 18 و 20:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود. سالن چهارسو در دو ساعت 17:30 و 20 میزبان نمایش "اروپایی‌ها" از جمهوری چک است.



همچنین در این روز سالن قشقایی در دو ساعت 18:30 و 21، سالن سایه در دو ساعت 16:30 و 19:30 و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر در دو ساعت 16 و 18 به ترتیب میزبان نمایش‌های "مه‌آلود مثل یک شب، مثل روز" فرشاد منظوفی‌نیا، "لو" از کشور ایتالیا و "تریو" احمد کچه‌چیان است.



دوشنبه 25 بهمن‌ماه نمایش "روز می‌گذرد" عباس کریمی در دو ساعت 18 و 20:30 در تماشاخانه سنگلج به صحنه می‌رود. تالار هنر در این روز پذیرای "قصه سیبی که پرواز کرد" مجتبی مهدی است که در دو ساعت 16:30 و 18:30 اجرا می‌شود. "گفتگو با باد" عنوان نمایشی با کارگردانی شیوا مکی‌نیان است که ساعت 18:30 در خانه نمایش به صحنه می‌رود.



غلامرضا یاری هم نمایش "ملاقات" را در دو ساعت 17 و 19 در سالن اصلی مولوی به صحنه می‌برد. در سومین روز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر تماشاخانه ایرانشهر هم میزبان دو اثری نمایشی است. "من؛ آنتونن آرتو" محسن حسینی ساعت 17:30 و 20 در سالن شماره یک ایرانشهر و "عجایب‌ المخلوقات" رضا ثروتی ساعت 18:30 و 21 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.



تالار فردوسی در این روز در ساعت 18 پذیرای اپرای عروسکی "مکبث" بهروز غریب‌پور است و ساعت 18 در تالار محراب نمایش "آواز مترسک زمین‌های خشک انتظار" علیرضا داوری به صحنه می‌رود. مجموعه فرهنگی هنری آزادی هم ساعت 17 و 19:30 پذیرای نمایش "زود قضاوت نکن" از کشور یونان است.



سالن‌های بوستان و گلستان مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان هم در این روز به ترتیب ساعت 17 و 19 میزبان نمایش "دخت دخش" اصغر زیبایی‌نژاد و ساعت 16 و 18 میزبان نمایش "من، هملت، تو" فرزین ریحانی‌نژاد هستند. نمایش "لوتا پسر خوبی است" علیرضا ارجونی هم ساعت 17 در تماشاخان مهر حوزه هنری اجرا می‌شود.



نمایش " سه نخ آخر" سلمان فرخنده هم ساعت 20:30 در پارکینگ تالار وحدت اجرا می‌شود.