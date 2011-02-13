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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

"آنجا که پنچرگیری‌ها تمام می‌شوند" در بوته نقد

"آنجا که پنچرگیری‌ها تمام می‌شوند" در بوته نقد

مجموعه داستان "آنجا که پنچرگیری‌ها تمام می‌شوند" نوشته حامد حبیبی پنجشنبه هفته جاری با حضور نویسنده کتاب و مرتضی کربلایی‌لو در خانه فرهنگ سلمان فارسی نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که  در  118 صفحه و توسط نشر ققتنوس منتشر شده است، شامل 9 قصه است و بعد از "ماه و مس" دومین کتاب حبیبی محسوب می‌شود.

"فیدل"، "شوخی"، "شب ناتمام"، "قمر گمنام نپتون"، "هتل" و "اشکاف" برخی از داستان‌های کتاب اخیر است.

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان "آنجا که پنچرگیری‌ها تمام می‌شوند" ساعت 15 روز پنجشنبه 28 بهمن در خانه فرهنگ سلمان فارسی واقع در خیابان قلعه‌مرغی، خیابان شهید یوسفی، پلاک 34 برگزار می‌شود.

پیش از این در خانه فرهنگ سلمان فارسی گزیده داستانهای جویس با حضور محمدهاشم اکبریانی و محسن حکیم معانی نقد و بررسی شده است.

کد مطلب 1252980

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