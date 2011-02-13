شعر و موسیقی مازندران احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسماعیلی فولادی ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای برنامه شعر و موسیقی محلی مازندرانی در سالن سلمان هراتی با بیان تاثیر موسیقی و شعر بومی و محلی مازندرانی بر روح و جان مردم این منطقه اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر همه روابط و منش زندگی انسان معاصر تاثیر داشت و بر هنر و ادبیات ما روندی رو به رشد و کیفیتی مثبت بخشید.

وی با اشاره به موسیقی محلی مازندرانی گفت: همه اقوام و ملتها برای خود هنرهایی دارند که متعلق به مناطق جغرافیایی به خصوصی که شناخته شده ترین و متنوع ترین در عین حال وسیع ترین هنر بومی کشور در منطقه خراسان و مازندران دیده شده است.

وی، ایام الله دهه فجر را فرصتی مناسب برای معرفی هنرهای بومی مازندرانی و ایجاد فضایی پرنشاط برای مردم دانست.

اسماعیلی، موسیقی را زبانی از جنس صوت دانست و گفت: مهم ترین وسیله ارتباط بین انسان ها پس از زبان، موسیقی به شمار می آید.

وی گفت: موسیقی محلی یک خاصیت منحصر به فرد دارد و آن سازگاری سبک با روحیه و منش مردم بومی ما است.

اسماعیلی، با بیان اینکه مردم این استان با موسیقی محلی مازندران دل و جان خود را جلا می دهند افزود: امیدواریم جهت تعالی موسیقی بومی و محلی اقدامات گسترده ای صورت گیرد تا موسیقی محلی که میراث اجداد ما محسوب می شود همچنان ماندگار بماند و جوانان ما به موسیقی های بومی محلی روی آورند و از موسیقی های وارداتی پرهیز کنند.

رئیس ارشاد ساری با بیان اینکه حضور استاد حسین طیبی پیشکسوت موسیقی مازندران که به دلیل کهولت و بیماری سالهاست در محافل هنری حاضر نشد جو سالن سلمان هراتی را دگرگون کرد گفت: مردم شهرستان ساری استقبال بی نظیری از این برنامه کردند.

اسماعیلی گفت: استاد طیبی پیشکسوت موسیقی مازندران در حالیکه اشک شوق می ریخت با مردم حاضر درباره اهمیت فرهنگ مازندران و پاسداشت از هنر بومی مازندرانی سخن گفت و قطعاتی از اشعار مازندرانی را که به نام امیری شهرت دارد بطور زنده اجرا کرد.