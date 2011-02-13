سد خاکی محمد رسول الله در کوهبنان افتتاح شد

عباس ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: سد خاکی محمد رسول الله با هزینه 34میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان افتتاح شد.

وی تصریح کرد: این سد خاکی با طول تاج بیش از 200متر وعرض تاج 11متر و ارتفاع 22.5متر با حجم آب گیری 1.5میلیون متر مکعب احداث شده است.

وی خاطر نشان کرد: این سد خاکی با توجه به اهمیتی که در تامین و ذخیره سازی آب منطقه دارد می تواند کشاورزی منطقه را متحول کند.

ملایی یادآورشد: این سد به روی رودخانه کاروان گاه شهرستان کوهبنان احداث شده و با آب گیری آن علاوه برتامین آب سفره های زیر زمینی در منطقه ایجاد اشتغال خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه مقداری آب از محل دریچه ها و منفذهای خروجی سد به بیرون هدایت می شود از این آب خروجی از سد 200هکتار از اراضی زسر دست سد نیز آبیاری خواهد شد که باید به کاشت محصولات کشاورزی اختصاص یابد.