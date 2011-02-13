یادواره 500 شهید عملیاتهای والفجر مقدماتی و 8 و 5 در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به مناسبت فرارسیدن سالروز عملیات های والفجر 8 ، کربلای 5 و والفجر مقدماتی و به پاس گرامیداشت یادو خاطره بیش از 500 شهید این عملیات ها مراسم گرامیداشتی به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز،لشکر عملیاتی سیدالشهدا(ع)و سپاه ناحیه کرج برگزار خواهد شد.

در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی (فرمانده لشکر 25 کربلا در دوران دفاع مقدس)از رشادت های رزمندگان سخن خواهد گفت و حاج حسین سازور نیز در ادامه با بیان ذکر اهل بیت می پردازد.





معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: در ایام الله مبارک دهه فجر ، یک هزار و 250جلد کتاب دفاع مقدس به کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی استان اهدا شد.

اهدا هزار جلد کتاب دفاع مقدس به 42 کتابخانه استان البرز

معاون اداره کل حفظ آثار البرز افزود: در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس و انتقال این مفاهیم به نسلهای جدید انقلاب این کتب با موضوع های دفاع مقدس، مقاومت و ایثار در 42 کتابخانه و مرکز فرهنگی توزیع شد.

حسین رنجکش اظهار داشت: کتابخانه های استان البرز از ظرفیتهای خوبی برخوردار است و محل گذر اهالی فرهنگ دوست و دوستدار کتاب است و استقبال خوبی از کتابخانه های استان می شود.

وی گفت: این اداره کل طی سال به مناسبتهای مختلف کتابهای مرتبط با دفاع مقدس را برای استفاده محققین و پژوهشگران اهدا می کند.

رنجکش افزود: کتابخانه تخصصی دفاع مقدس استان البرز در محل این اداره کل واقع در کرج گلشهر بلوار هوشیار نبش خیابان شهید فرهاد جهانی آماده پذیرش مشتاقان کتاب و کتابخوانی است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 4605700-0261 تماس بگیرند.