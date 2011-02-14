مصوبه اختصاص 15 درصد تعرفه کل زایمان به ماماها اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه زعفرانی در همایش کشوری حاکمیت بالینی در بخش زایمان که روز یکشنبه در مشهد برگزار شد، تصریح کرد: در رابطه با تثبیت سند سیاست ارتقای خدمات مامایی پیش نویسی تهیه شده تا نقش ماما در حوزه بهداشت و درمان تبیین و بازنگری شود.

وی افزود: با تشکیل کارگروه تخصصی و مشارکت کمیته کشوری مامایی، اداره سلامت، تنظیم خانواده و معاونت بهداشت این وزراتخانه فعال شده اند تا سند راهبردی آن را تهیه کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که سختی کار ماماها در بیمارستانها توسط وزارت چگونه پیگیری شده است گفت: با پیگیری و نظارت در بحث ارتقا بهره وری کار ماماها سختی کار لحاظ می شود و اگر در جایی این قانون اجرایی نشده باید مسئولان پاسخگو باشند.

وی جایگاه و وضعیت موجود مامایی در کشور را در حد انتظار ندانست و بیان کرد: طی جلساتی با معاونت آموزش، افزایش، رشد و ارتقا گرایش های مامایی در 3 رشته نهادینه شده و این در حالی است که اکنون در دانشگاهها پذیرش کاردان ماما نداریم و تعداد انگشت شماری در مقطع دکترای بهداشت باروری تحصیل می کنند که تلاش می شود ارتقا علمی ماماها افزایش یابد.

وی در خصوص فرهنگ سازی زایمان فیزیولوژی به جای سزارین در کشور بیان داشت: ارزش گذاری در این خصوص از اولویت برخوردار است و ما درصدد تصویب قانون یکسان سازی تعرفه زایمان طبیعی و سزارین هستیم.

زعفرانی در خصوص بررسی مشکلات ماماها با حضور وزیر و با تفکیک 3 حوزه بهداشت، درمان و آموزش و توجه به نقش ماما در تضمین سلامت زنان و مادران را یادآور شد و تصریح کرد: از این پس لازم است بیمارستان ها با نظر رییس بیمارستان نیروی انسانی غیرپرستار را به کار گمارند.

فرح بابایی مسئول دفتر مامایی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز مشکلات ماماها را مورد اشاره قرار داد و گفت: آموزش مجازی ماماهای تیم سلامت و ساماندهی وضعیت آنان در تسهیلات زایمانی مناطق محروم از جمله مصوبات این وزراتخانه است.

وی زمینه سازی ارتقا علمی ماماها در همه مقاطع و فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل و تعریف ردیف های استخدامی مربی عضو هیات علمی بالینی مامایی برای بخش های زایمان در بیمارستان را از دیگر مصوبات بخش آموزش وزارت بهداشت عنوان کرد.

وی گفت: اگر قرار است مامایی در تیم سلامت حضور داشته باشد باید کار اصلی خود را که مراقبت از مادر می باشد به نحو احسن انجام دهد.