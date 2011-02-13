38 شهرک صنعتی فعال در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دو واحد صنعتی در شهرک صنعتی بهشهر، شهرکها و نواحی صنعتی موجود در استان را از برکات و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: پیش از انقلاب، هیچ شهرک صنعتی در مازندران نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و شکوفایی استعداد و نبوغ صنعتگران پرتلاش، تعداد 38 شهرک و ناحیه صنعتی با وسعت هزار و 840 هکتار در سطح مازندران ایجاد و درحال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به پیشرفتهای کشور بعد از پیروزی انقلاب اشـاره کرد و افزود: امروز جمهوری اسلامی در سطح دنیا حرف هـای زیادی برای ارائه دارد و با تمام مشکلاتی که مازندران در گذشتـه بابت استقرار صنایع با آن دست به گریبان بود، درحال حاضر در برخی از تولیدات صنعتی، به جایگاهی رسیده ایم که در سطح کشور، سرآمد و نمونه هستیم.

گوهردهی افزود:استقلال، یکی از شعائر اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مطرح بوده و ما امروز شاهد هستیم که این شعار به معنای واقعی کلمه، تحقق یافته است.

گوهردهی درخصوص این دو واحد صنعتی اظهار داشت: شرکت تولیدی شاهدژ در زمینه تولید رینگ چرخ ماشینهای سنگین ، با حجم سرمایه گذاری 9 میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال 25 نفر و شرکت تولیدی مازند میله طبرستان در زمینه تولید سیمهای مفتولی، با حجم سرمایه گذاری هفت میلیارد ریال و اشتغال هفت نفر شروع بکار کردند.