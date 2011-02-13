تصویر 10 کاریکاتور؛ از ملک عبدالمبارک تا ویروس الجزایری!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام ملت مصر علیه مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

نحوه دخالت غرب در قیام مردم جهان عرب





روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به طور ویژه به دخالت کشورهای غربی در روند قیام مردم جهان عرب توجه دارد. بر این اساس، غرب در ابتدا اجازه می دهد رژیمهای دیکتاتوری که تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده سقوط کنند، اما در نهایت خود خواسته های ملت انقلابی را کنترل کرده و اجازه تشکیل حکومت مورد خواست مردم را نمی دهد.

نگرانی دیکتاتور از رفتن دیکتاتور؛ ملک عبدالمبارک!

روزنامه السفیر در کاریکاتوری دیگر به نگرانی و اضطراب "ملک عبدالله" پادشاه عربستان از سقوط دیکتاتوری مبارک توجه داشته که ارکان حکومتی آل سعود را به لرزه درآورده است.

بوفالوی خشم!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به موج خشم جهان عرب از دیکتاتورهای حاکم اشاره دارد که بقای آنها را با سئوال جدی روبرو کرده است.

مجسمه فرو ریخته



روزنامه الوطن عربستان امروز به پیروزی ملت مصر در راندن دیکتاتوری 30 ساله از این کشور توجه دارد.

صبح به خیر مصر!

روزنامه الحیات امروز به آغاز صبح جدید در مصر با به ثمر نشستن قیام ملت مصر توجه دارد.

بن علی و مبارک رفتند؛ ملک عبدالله و دوستان مانده اند

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به سقوط بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر توجه داشته و این سرنوشت را برای ملک عبدالله و دیگر سران عرب محتمل دانسته است.

ملت مصر توانست

روزنامه النهار لبنان امروز نقش قیام ملت مصر را در سقوط مبارک بسیار پررنگ تر از دیگر مسائل دانسته است.

ویروس اعتراضات؛ اینک الجزایر!

روزنامه الوطن قطر امروز به سرایت ویروس تظاهرات و اعتراضات جهان عرب از تونس به مصر و سپس الجزایر اشاره دارد.

پیمان کمپ دیوید؛ شاید دیگر نباشد

روزنامه الرایه قطر امروز به احتمال لغو پیمان کمپ دیوید میان تل آویو و قاهره در پی انقلاب مردمی اخیر در مصر توجه دارد.

آتش در جهان عرب؛ بدون شرح





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