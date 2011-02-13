  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

هفته شانزدهم لیگ دسته اول/

داماش و مقاومت سپاسی متوقف شدند/ نخستین شکست کاوه با فرهاد کاظمی

داماش و مقاومت سپاسی متوقف شدند/ نخستین شکست کاوه با فرهاد کاظمی

هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با پیروزی مس در شهرآورد کرمان، توقف داماش و مقاومت و شکست کاوه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار همزمان در گروه "الف" پیگیری شد که با توجه به توقف داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز تغییری در صدر جدول بوجود نیامد.

همچنین تیم مس رفسنجان هم با پیروزی برابر گل‌گهر سیرجان در شهرآورد کرمان و با توجه به شکست خانگی کاوه برابر ماشین سازی، این تیم رفسنجانی به رده سوم جدول صعود کرد. کاوه تهران هم که به تازگی فرهاد کاظمی را به عنوان سرمربی در اختیار گرفته است نخستین شکستش با این مربی را تجربه کرد.

نتایج کامل دیدارهای گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه در پایان هفته شانزدهم این مسابقات به شرح زیر است:
* کاوه تهران صفر - ماشین سازی تبریز یک
گل: احمد پارسی(52)

* فولاد نظنز یک - شهرداری بندرعباس صفر
گل: سهیل جهانیان(14)

* همیاری اراک یک - پیام خراسان صفر
گل: مهدی شکوهی(25)

* شهرداری یاسوج یک - مقاومت سپاسی شیراز یک
گل‌ها: خسرو پیروزان(58) برای شهرداری - سروش رفیعی(35) برای مقاومت

* تربیت یزد صفر - داماش گیلان صفر

* اتکا گلستان 2 - نفت مسجد سلیمان یک
گل‌ها: همایون گراوند(55) و قاسم اکبری(65) برای اتکا - حکیم نصیری(45) برای نفت

* مس رفسنجان 2 - گل‌گهر سیرجان صفر
گل‌ها: رسول الهی مقدم(60) و امیرحسین محمدی(85)

جدول رده‌بندی گروه الف:
1- داماش گیلان 26 امتیاز - تفاضل گل 4+
2- مقاومت سپاسی شیراز 26 امتیاز - تفاضل گل 3+
3- مس رفسنجان 24 امتیاز
3- کاوه تهران 22 امتیاز
4- گل گهر سیرجان 21 امتیاز - تفاضل گل 23+ (یک بازی کمتر)
5- نفت مسجد سلیمان 21 امتیاز - تفاضل گل صفر
-------------------------------------------------------------
13- همیاری اراک 17 امتیاز
14- اتکا گلستان 15 امتیاز (یک بازی کمتر)
کد مطلب 1252993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار