داماش و مقاومت سپاسی متوقف شدند/ نخستین شکست کاوه با فرهاد کاظمی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار همزمان در گروه "الف" پیگیری شد که با توجه به توقف داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز تغییری در صدر جدول بوجود نیامد.

همچنین تیم مس رفسنجان هم با پیروزی برابر گل‌گهر سیرجان در شهرآورد کرمان و با توجه به شکست خانگی کاوه برابر ماشین سازی، این تیم رفسنجانی به رده سوم جدول صعود کرد. کاوه تهران هم که به تازگی فرهاد کاظمی را به عنوان سرمربی در اختیار گرفته است نخستین شکستش با این مربی را تجربه کرد.

نتایج کامل دیدارهای گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه در پایان هفته شانزدهم این مسابقات به شرح زیر است:

* کاوه تهران صفر - ماشین سازی تبریز یک

گل: احمد پارسی(52)

* فولاد نظنز یک - شهرداری بندرعباس صفر

گل: سهیل جهانیان(14)

* همیاری اراک یک - پیام خراسان صفر

گل: مهدی شکوهی(25)

* شهرداری یاسوج یک - مقاومت سپاسی شیراز یک

گل‌ها: خسرو پیروزان(58) برای شهرداری - سروش رفیعی(35) برای مقاومت

* تربیت یزد صفر - داماش گیلان صفر

* اتکا گلستان 2 - نفت مسجد سلیمان یک

گل‌ها: همایون گراوند(55) و قاسم اکبری(65) برای اتکا - حکیم نصیری(45) برای نفت

* مس رفسنجان 2 - گل‌گهر سیرجان صفر

گل‌ها: رسول الهی مقدم(60) و امیرحسین محمدی(85)