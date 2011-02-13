بانوان آملی ارتفاعات جنگلی این شهرستان را کوهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این حرکت ورزشی که از سوی کمیته امور بانوان فرمانداری و اداره تربیت بدنی شهرستان آمل برگزار شد، حدود 100 نفر از بانوان آملی مسیر سه کیلومتری روستای امامزاده (18) تن را، پیاده روی وکوهپیمایی کردند.

مسئول کمیته بانوان فرمانداری شهرستان آمل گفت: این مراسم به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر همچنین ایجاد روحیه نشاط ورزشی در میان بانوان برگزار شد.

صدیقه حق شناس با بیان اینکه کمیته امور بانوان فرمانداری با همکاری اداره تربیت بدنی شهرستان آمل برای بانوان این شهرستان، امسال دردهه مبارکه فجربرنامه های مختلف ورزشی برگزارکرده است، افزود: در این دهه مسابقات ورزش میان بانوان کارکنان ادارت وهمچنین مسابقات رشته های ورزشی دیگر نیزبرگزار شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات وحرکت های گروهی ورزشی فقط به ایام خاصی نیست وبه صورت مداوم برگزارمی شود، تصریح کرد: مسابقات ورزشی به صورت گروهی با حضور بانوان علاقمند در هر هفته به صورت با شکوه برگزار می شود.

بانوان ورزش دوست آملی در پایان آستانه مبارکه امامزاده 18 تن (ع ) را زیارت کردند.