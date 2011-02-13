98 درصد خانوارهای روستایی شهرستان روانسر دارای آب آشامیدنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فرامرز آقایی در جلسه کارگروه بهداشت و سلامت این شهرستان، اظهار داشت: از 130 روستای روانسر 123 روستا به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و بیش از 25 هزار مورد کلرسنجی مخازن این روستاها مورد آزمایش قرار گرفته است.

وی افزود: در اعتبارات سالجاری شهرستان روانسر بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال به فصل و بهداشت و سلامت اختصاص یافته است که این اعتبار در اجرای تعمیرات اساسی شبکه بهداشت و درمان و برنامه های خدمات بهداشتی هزینه می شود.

معاون فرماندار روانسر خاطر نشان کرد: در شش ماهه نخست امسال از سه هزار مورد و 778 محل تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید که چهار واحد آن به دلیل عرضه غیربهداشتی مواد غذایی پلمپ شده است.