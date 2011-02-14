ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شخصی سازی دفترچه های کنکور کارشناسی ارشد، داوطلبان در صورت مغایرت اطلاعات باید آن را به مسئولان جلسه آزمون اطلاع دهند.

وی درباره امکان اعلام علاقمندی در دوره های مجازی کارشناسی ارشد نیز گفت: افراد می توانند علاقمندی خود را برای شرکت در دوره های مجازی کارشناسی ارشد اعلام کنند و پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت در اسفندماه معرفی می شوند.

خدایی به داوطلبان توصیه کرد: در روزهای ابتدایی کارت آزمون خود را از سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت و سریع تر حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند.

وی یادآور شد: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 90 می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در کارت ورود به جلسه اصلاح کنند البته رشته امتحانی در زمان اصلاح اطلاعات کارت قابل تغییر نیست.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 90 در صبح و بعدازظهر روزهای 27، 28 و 29 بهمن در 40 شهر مختلف کشور، 142 کد رشته امتحانی و 115 حوزه امتحانی برگزار می شود.

وی افزود: 870 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 ثبت نام کرده اند و حدود 80 هزار نفر نیز در دو رشته ثبت نام کرده اند.

به گزارش مهر، توزیع کارت کنکور ارشد از امروز از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود و تا روز 29 ادامه خواهد داشت.