270 اثر به اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس ارسال شد

مهدی رحیم آبادی بدر این خصوص به خبرنگار مهر در بیرجند گفت: فراخوان اولین جشنواره خاطره نویسی خراسان جنوبی مهر ماه منتشر و 270 خاطره از 120 نفر تا 30 دی ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه بیشتر خاطره های ارسالی برای حضور در اولین جشنواره از شهرستانهای بیرجند، سربیشه و فردوس است، افزود: محورهای این جشنواره در زمینه مقدمات جنگ تا پایان دفاع مقدس، حوادث پشت جبهه و شب های بمباران است.

وی تقویت پایگاه خاطره نویسی در بین اقشار مختلف مردم، جمع آوری خاطرات رزمندگان و دیگر صنوف مشارکت کننده در دوران دفاع مقدس و شناسایی و ترغیب اهل قلم به ثبت و چاپ آثار فاخر در این زمینه را از جمله اهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد.

رحیم آبادی تصریح کرد: در صورت فراهم شدن شرایط لازم، منتخبی از آثار ارسالی برای شرکت در جشنواره در قالب کتاب شوق 2 منتشر خواهد شد.

به گفته وی، طی 2 مرحله در نیمه اول و دوم هر سال جدیدترین کتاب های منتشر شده دفاع مقدس در بین کتابخانه های مراکز آموزش عالی، کتابخانه های عمومی و مساجد استان توزیع می شود.

معاون تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی اظهار داشت: 45 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در قالب یک هزار و 265 جلد در نیمه دوم امسال توزیع شد که 2 عنوان کتاب مربوط به رده سنی کودک و نوجوان و موضوع بقیه آثار منتشر شده راهیان نور، شعر، تاریخچه و خاطرات دوران دفاع مقدس بوده است.