درآمد بودجه سال 90 شهرداری تهران به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه که روز یکشنبه برگزار شد لایحه بودجه سال 1390 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و بخش منابع درآمدی شهرداری پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

براساس این مصوبه مجموع درآمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری در سال 90، هفت میلیارد و 474 میلیون تومان به تصویب رسید که از این رقم سه میلیارد 832 میلیون تومان آن نقدی و سه میلیارد و میلیون637 تومان آن غیر نقدی است.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: امسال چند موضوع را به عنوان اصول بررسی در آمد شهرداری در نظر گرفته ایم که عملکرد قطعی در سال 88، مصوب سال 1389، عملکرد 10 ماهه شهرداری در سال 89، پیشنهاد شهرداری به عنوان لایحه و مصوب کمیسیون برنامه وبودجه از جمله این موارد است که در قالب جدولی به جلسه شورای شهر ارائه شد.

وی افزود: براساس جدول مصوب عمده ترین سرفصل های منابع درآمد بودجه شهرداری در سال 90 عبارتست از مجموع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، چهار میلیارد و 456 میلیون تومان، درآمد ناشی از عوارض اختصاصی 76 میلیارد و 500 میلیون تومان و کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 500 میلیارد تومان است.