مرکز چشم پزشکی سرعین بر اساس زمان بندی اجرا شود

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، سیدحسین صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی سرعین با تاکید بر ضرورت تامین زمین و آغاز عملیات اجرایی مرکز اظهار داشت: موانع و مشکلات فراروی اجرای این مرکز در حال حاضر برطرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی استان برای تسریع و تسهیل در مراحل اجرایی مرکز فوق تخصصی آموزشی، درمانی پروفسور خدادوست در شهر توریستی سرعین تلاش می کنند.



استاندار اردبیل راه اندازی این مرکز پزشکی را در رونق اقتصادی منطقه، توسعه صنعت توریسم درمانی، کار آفرینی و تولید ثروت و.. موثر ارزیابی کرد و یاد آور شد: البته سرمایه گذار نیز باید طبق برنامه زمان بندی فعالیت خود را ادامه دهد.



وی از شناسایی بالغ بر 22 هکتار زمین در محدوده محل اجرای پروژه گردشگری طبیعت سبز برای توسعه این مرکز خبر داد و خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم با تجدید نظر احتمالی در طراحی مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی سرعین، اختصاص این زمین به این مجتمع نهایی شود.



صابری همچنین با اشاره به تقارن 22 بهمن و روز پیروزی مردم مسلمان مصر ابراز داشت: سران فتنه باید قبل از اینکه دیر شود به آغوش ملت بازگردند، در غیر این صورت به سرنوشت طاغوتیان دچار خواهند شد.



وی به فتنه های دشمنان اسلام و ایران در طول 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در پرتو اتحاد مردم و تبعیت از ولایت و رهبری هم اکنون تمام توطئه های بدخواهان نظام و جمهوری اسلامی نقش بر آب شده است.



استاندار اردبیل با اشاره به موفقیتهای چشمگیر دانشمندان جوان کشورمان در عرصه های مختلف سازندگی نظیر موضوعات علمی، فنی، اقتصادی، هسته ای و... این پیروزیها و موفقیتها را در سایه تبعیت از آرمانهای انقلاب، امام (ره)، شهدا و رهبری عنوان کرد.



وی در پایان ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، از همکاری و مساعدت موثر مردم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی تقدیر کرد.