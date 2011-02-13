ابوالقاسم حسینی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اخباری از این پروژه بدون هماهنگی با من منتشر شده که اشتباههایی دارد و از این فرصت استفاده می‌کنم تا نمایندگان رسانه‌ها برای پیگیری اخبار این پروژه از تهیه‌کننده اخبار صحیح را دریافت کنند.

"دیدگاه" به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر ساخته می‌شود. نویسنده فیلمنامه "دیدگاه" محمدرضا گوهری است که او چهارمین همکاری مشترک خود را با باشه‌آهنگر تجربه می‌کند. این فیلم موضوعی درباره دفاع مقدس دارد و ماجرای آن در پالایشگاه نفت آبادان هنگام جنگ تحمیلی رخ می‌دهد.

عوامل پشت دوربین این فیلم سینمایی عبارتند از عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح گریم، عباس رستگارپور صدابردار. سحر صباغ سرشت که قرار بود دستیار کارگردان این پروژه باشد در این پروژه همکاری نمی‌کند.