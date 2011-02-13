ساماندهی ویلاهای استیجاری در مازندران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی واحدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری افزود: ساماندهی ویلاهای استیجاری هنوز در مازندران به صورت مکفی و کامل انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: عدم رفع این نقصیه سبب ایجاد تنشها و آسیبهای اجتماعی در منطقه خواهد کرد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران با اشاره به اینکه هنوز تعداد کثیری ویلا در مناطق مختلف ساحلی استان اقدام به اجاره غیرقانونی اماکن تفریحی می کنند، تصریح کرد: سازمان گردشگری باید در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشد.

واحدی با بیان اینکه مصوبات جلسات ستاد تسهیلات سفر در شهرستانها نباید صرفا در قالب مصوبه خلاصه شود یادآور شد: مصوبات این جلسات باید قابلیت اجرایی پیدا کرده تا در ایام نوروز مشکلی برای شهروندان و گردشگرانی که قصد سفر به مازندران را دارند ایجاد نشود.

وی با اعلام اینکه میزبان خوبی برای گردشگران مازندران باید در ایام نوروز باشیم افزود: بسیاری از نواقص سال گذشته ستاد تسهیلات سفر در نوروز 90 نباید تکرار شود.

این مسئول ستاد تسهیلات سفر مازندران با بیان اینکه به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت باید بازرسان ستاد جهت سرکشی به شهرستانها به صورت گروهی و از طریق خودروی ون اقدام کنند اظهار داشت: تعزیرات حکومتی و سازمان بازرگانی و دستگاههای نظارتی حضوری پررنگ تر در ایام نوروز داشته باشند.

اسدالله محمدپور، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات سفر در شهرستانهای مازندران از راه اندازی دبیرخانه ستاد تسهیلات سفر در این اداره کل خبر داد.

وی با بیان اینکه مازندران مقصد گردشگران داخلی و خارجی بیشماری در نوروز 90 خواهد بود اظهار داشت: چهار مرکز رزرواسیون و اطلاع رسانی دهه فجر امسال در مازندران افتتاح تا آماده خدمات رسانی بهنگام به گردشگران نوروزی باشند.