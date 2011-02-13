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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

نقد و بررسی فیلمهای کوتاه در حوزه هنری البرز

کرج - خبرگزاری مهر: سه فیلم کوتاه در سلسله جلسات سینما ایجاز در حوزه هنری کرج نقد و بررسی شد.

کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در هشتمین نشست از دوره جدید نقد و بررسی فیلمهای کوتاه داستانی در سینما ایجاز سه فیلم کوتاه دراین حوزه نقد و بررسی شد. 
 
علی کوچکی افزود: فیلم‌های آنها هیچ کس را دوست ندارند، و دیگر هیچ و در کنار هم با حضور کارشناسان و فیلمسازان جوان کرج اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
 
وی اظهار داشت: این فیلمها به ترتیب کاری از "جلال ساعد پناهی"،  رقیه توکلی و اقبال امین‌خاکی است.
 
کوچکی گفت: "آنها هیچ کس را دوست ندارند" با نگاهی به ویران شدن چهار هزار روستا در کردستان عراق، "ماجرای نجات یک زن" و فیلم کوتاه داستانی "در کنار هم" زندگی ماشینی و مشکلات کودکان مورد نقد قرار گرفته است.
 
در این برنامه اقبال امین‌خاکی کارگردان فیلم '"در کنار هم" حضور داشته و به سئوالات حاضرین پاسخ دادند.
کد مطلب 1253010

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