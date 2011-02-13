برگزاری نمایشگاه سلیمانیه تأثیر بسزایی در افزایش صادرات به عراق دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جلسه ستاد هماهنگی نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران که از 27بهمن ماه جاری با محوریت و مدیریت استان کرمانشاه در سلیمانیه عراق برگزار می شود، اظهار داشت: بدون شک و تردید برگزاری با کیفیت این نمایشگاه می تواند تأثیرات بسزایی در جهت افزایش بیش از پیش صادرات ما به کشورعراق داشته باشد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد:باید تمامی دستگاههای مرتبط بالاخص سازمان بازرگانی،اتاق بازرگانی، گمرک، هنگ مرزی،دستگاههای امنیتی و انتظامی و... تمامی امکانات وتمهیدات لازم رابرای برگزاری هر چه باشکوه تر این نمایشگاه و تسهیل در تردد غرفه داران از مرز را بیاندیشند.

هاشمی با اشاره به نظم و انضباط غرفه داران و تکریم و احترام به بازدیدکنندگان در حین برگزاری نمایشگاه گفت: ما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران باید نهایت تلاش خود را در همین راستا بکار گیریم .

نمایشگاه سلیمانیه با حضور174شرکت از ایران برگزار می شود

اصغر میرزایی رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق، گفت: این نمایشگاه از 27 لغایت یکم اسفندماه سالجاری در استان سلیمانیه عراق برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور بیش از 174 شرکت کننده در حوزه های تولیدی، فنی و مهندسی، کشاورزی، برق، الکترونیک وکامپیوتر،مصالح ساختمانی، نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی و بهداشتی و... در متراژ بیش ازسه هزارو200 مترمربع دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.

میرزایی افزود: ازتعداد 174 شرکت کننده در این نمایشگاه تعداد85 مورد آن از استان کرمانشاه و 89 شرکت کننده نیز از دیگر استانهای کشور می باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی هماهنگی های لازم با مسئولین عراقی و کنسولگری ایران در سلیمانیه انجام شده است و تاکنون هیچ مشکل خاصی مشاهده نشده است.