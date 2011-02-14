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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

15 روستای گناباد شورای فرهنگی دارند

15 روستای گناباد شورای فرهنگی دارند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: در بیش از 15 روستای این شهرستان شورای فرهنگی روستا توسط روحانی مستقر و هجرت تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی، عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تشکیل شورای فرهنگی در روستاها از جمله مصوبات شورای فرهنگ عمومی  خراسان رضوی است.

فاطمی افزود: تاکنون در بیش از 15 روستای شهرستان شورای فرهنگی روستا توسط روحانی مستقر و هجرت تشکیل شده و برنامه های اولیه خوبی جهت ارتقا کیفی و کمی برنامه ها ارائه شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد همچنین از افتتاح  بیت الرقیه این شهرستان با حضور شورای هیئت های مذهبی خبر داد و گفت: این ساختمان با زیر بنای حدود 400 مترمربع به هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال احداث شده است.

فاطمی گفت: هزینه ساخت این مکان از محل کمک خیرین تأمین شده است.
 

کد مطلب 1253013

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