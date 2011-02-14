15 روستای گناباد شورای فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی، عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تشکیل شورای فرهنگی در روستاها از جمله مصوبات شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی است.

فاطمی افزود: تاکنون در بیش از 15 روستای شهرستان شورای فرهنگی روستا توسط روحانی مستقر و هجرت تشکیل شده و برنامه های اولیه خوبی جهت ارتقا کیفی و کمی برنامه ها ارائه شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد همچنین از افتتاح بیت الرقیه این شهرستان با حضور شورای هیئت های مذهبی خبر داد و گفت: این ساختمان با زیر بنای حدود 400 مترمربع به هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال احداث شده است.

فاطمی گفت: هزینه ساخت این مکان از محل کمک خیرین تأمین شده است.

