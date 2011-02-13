1100 شغل توسط کمیته امداد زنجان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهرام ولی زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از ایجاد 933 فرصت شغلی جدید برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان در 10 ماهه نخست امسال خبر داد.

ولیزاده خاطر نشان کرد: در همین مدت 800 نفر از مددجویان با هزینه 10 میلیون و 800 هزار تومان در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای شرکت و مهارت های لازم را کسب کردند.

وی اظهار داشت: طی مدت مذکور به منظور نظارت فنی بر اجرای طرح های اشتغالزایی، 21 هزار و 750 مورد سرکشی توسط ناظران فنی انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، از صرف هزینه بیش از سیصد میلیون تومان برای تعمیر و تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان خبر داد و گفت: در راستای کمک به تعمیرات جزئی منازل و احداث سرویس های بهداشتی و حمام در 9 ماهه سال جاری رقمی بالغ بر دویست میلیون و 213 هزار تومان برای 574 خانوار شهری هزینه شده است.

ولی زاده یادآور شد: در راستای تکمیل واحدهای مسکن روستایی نیز رقمی بالغ بر 100 میلیون و 130 هزار تومان برای تکمیل 102 واحد مسکونی روستایی در 9 ماهه سال جاری هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات یاد شده از محل کمک های مردمی و اعتبارات امداد تامین و هزینه شده است.