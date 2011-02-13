دورکاری در دو واحد از سازمان امور اقتصادی و دارایی زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات احتمالی در گام اول این طرح به طور آزمایشـی در یک یا دو واحد سازمان اجرا خواهد شد و سپس نتایج آن سنجیده می شود تا در صورت ارزیابی مثبت، در حوزه وسیع تری از واحدهای سازمانی تعمیم یابد.

علیپور ضمن اشـاره به اهمیت موضوع و جنبه های مختلف طرح ، اجرای مطلوب آن را موجب اثربخشی و کارایی و کاهش هزینه های اداری و استفاده بهینه از اوقات همکاران دانست .

وی یادآور شد: تصمیم گیری در مورد نحوه اجرا و تعیین شرایط و نظارت بر شخص دورکار با مدیران واحدها خواهد بود که مدیران نیز می بایست گزارش عملکرد حوزه خود را در این زمینه به کارگروه مربوطه جهت اتخاذ تصمیمات اداری در مقاطع زمانی مشخص ارائه کنند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: کاهش حس تعلق سازمانی افراد دورکار، ایجاد دوگانگی بین کارکنان، عدم امکان دورکاری برای برخی از پستهای سازمانی، موارد قانونی در نحوه پرداخت اضافه کاری ازجمله دغدغه های بیان شده توسط کارکنان بود.

علیپور افزود: مزایای بیشتر افراد دورکار و رهایی از قید و بندهای اداری، برگزاری کلاسهای آموزشی به منظور فرهنگ سازی و تهیه بستر لازم برای همکارانی که دورکار می شوند، نحوه استفاده از مرخصی ها توسط همکاران دورکار و معیارهای اندازه گیری امور محوله از نظر کمی و کیف، تحلیل و اثربخشی فعالیتهای انجام شده، امنیت اطلاعات و سیستم ها از دیگر نکات مطرح شده توسط کارکنان سازمان است.