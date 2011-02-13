431 پروژه سال آینده در شهرداری زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بودجه سال 1390، نسبت به سالجاری ، دارای 58 درصد رشد بوده و 34 درصد از آن در خدمات شهری و 66 درصد در عمران شهری هزینه خواهد شد.

موسوی اظهار داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام ، توجه به مناطق محروم، زیبا سازی ، نورپردازی و توجه ویژه به توسعه فضاهای سبز و مبلمان شهری ، آسفالت و واگذاری خدمات شهری، اداری و عمرانی به بخش خصوصی از سیاستهای اصلی بودجه سال آینده است.

وی یادآور شد: با توجه به رویکرد فرهنگی بودجه پیشنهادی ، برنامه ها و پروژه های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی متعددی مانند احداث دو باب کتابخانه، فرهنگسرا و پارک علمی و فرهنگی در بودجه لحاظ شده است.

شهردار زنجان با بیان اینکه در حال حاضر شهر زنجان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است گفت: امروزه خدمات عمرانی ، محدود به مناطق خاص و شمالی شهر نبوده و پس از تغییر در مرزبندی جدید مناطق شهرداری که با دیدگاه عدالت محوری و توزیع مناسب درآمدها صورت گرفت، خدمات شهری و عمرانی در تمامی نقاط شهر زنجان به طور یکسان و عادلانه در حال اجراست.

موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تقاطع جاده بیجار به دلیل حجم انبوه تردد و واقع شدن حسینیه اعظم، به عنوان یکی از پر ترافیک ترین گره های شهری محسوب می شود، عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح و پل روگذر آن، از اواخر سال جاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: ادامه محور داود قلی تا خیابان خواجه نصیرالدین طوسی نیز تا پایان سال جاری بازگشایی شده و طرح هایی مانند سبزه میدان ، بازگشایی و احداث بلوار بزرگ شمال به جنوب ولایت و همچنین ادامه خیابان زینبیه به سمت خیابان مطهری ، از پروژه های شاخصی هستند که در سال آتی جزو برنامه های اجرایی و عملیاتی شهرداری خواهند بود.

شهردار زنجان گفت: با پیگیری های استاندار محترم و تصویب هیئت دولت در دور سوم سفر دکتر احمدی نژاد به استان زنجان ، اعتبار لازم جهت احداث تونل شهری در حدفاصل دروازه ارک تا دروازه رشت تامین گردیده و عملیات اجرایی آن پس از مطالعات لازم ، از اوایل سال آینده شروع خواهد شد.