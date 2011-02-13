بروجردی در آستانه سفر هیئت پارلمانی ایران به رم با سفیر ایتالیا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سفر هیئت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آلبرتو برادانینی ظهر امروز یکشنبه با علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با تاکید بر اهمیت توسعه و تعمیق روابط پارلمانی گفت: تبادل هیئت های پارلمانی میان جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا می تواند به نزدیک و ارتباط هر چه بیشتر مردم دو کشور وایجاد فضایی برای گفتگوهای سازنده تر و زمینه برطرف شدن سوء تفاهم کمک کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات جاری در منطقه خاورمیانه گفت: تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه مصر حاکی از تصمیم دولت های منطقه به ایفای نقش در تعیین سرنوشت خود است.

بروجردی در پایان این دیدار سفر قریب الوقوع هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دعوت همتای خود در پارلمان ایتالیا را فرصتی مناسب و ارزنده برای دو کشور خواند و بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

در ادامه این ملاقات آلبرتو برادانینی سفیر ایتالیا در تهران رفت و آمد مقامات پارلمانی و سیاسی دو کشور را فرصتی برای هم اندیشی و ارتباطات هر چه بیشتر دانست که به گسترش ارتباطات سیاسی و فرهنگی منجر می گردد.

وی اظهار امیدواری کرد که سفر هیئت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ایتالیا موجب گسترش هر چه بیشتر همکاری های دو کشور شود.