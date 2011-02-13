کمک 320 میلیاردی خیران مدرسه ساز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، علی نبیان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه مرحوم حاج محمدعلی حدادی‌مقدم در رامسر افزود: در ابتدای دولت نهم اقدامات شایسته‌ای صورت گرفت و سپس تبدیل به طرح و لایحه شد که توسط مجلس به عنوان قانون تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس مصوب شد.

وی افزود: اگر قرار بود تمامی این پروژه‌های بازسازی و مقاوم‌سازی از اعتبارات استانی و تملک دارایی به انجام برسد در این بازده زمانی ممکن نبود اما از آنجایی که دولت این برنامه بزرگ را در دستور کار قرار داد پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته‌ایم و امروز نیز یکی از این پروژه‌های بازسازی و تخریب به همت خیر به بهره‌برداری رسیده است.

نبیان ادامه داد: خروجی فضای آموزشی انسان است و تا زمانی که خشت خشت این بنا وجود دارد به عنوان عمل صالح در پرونده خیر و خانواده ایشان ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با زحمات‌ و تدابیر ارزنده امام راحل به پیروزی رسید و هم اکنون آرامش، آسایش و امنیت و آزادی جامعه کنونی را مرهون زحمات امام و جانفشانی‌های شهدا است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان مازندران با اشاره به اینکه هر کسی که به جایی می‌رسد از آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: ما بعد انقلاب دستاوردهای عظیمی داشته‌ایم که نمونه بارز آن موفقیت چشمگیر جوانان ایرانی در بحث ماهواره‌ها و انرژی هسته‌ای است.

وی با تشکر از خیرین مدرسه‌ساز گفت: افزون بر 320 میلیارد ریال در راستای مدرسه‌سازی اهدا کردند.

نبیان یادآور شد: دولت اقدامات بسیار خوبی داشته است که واقعا عملکردهای چشمگیری به ویژه در رامسر داشته‌ایم.

وی افزود: یکی از مصوبات سفر دولت، ساخت پنج مدرسه شبانه‌روزی بوده که یکی از آنها در رامسر در حال احداث است.