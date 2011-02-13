203 مدرسه مسافران نوروزی گلستان را اسکان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر یکشنبه در نشست این ستاد افزود: 40 درصد پذیرش این اماکن به صورت اینترنتی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین خدمات دهی 18 هتل، 12 میهمانپذیر، 41 دفتر خدمات مسافرتی و 140 واحد استیجاری درایام نوروز را از دیگر فعالیت ها دراین ایام دانست.

فعالی درادامه به ایجاد امنیت در تفرجگاه ها و محورهای پرتردد استان و چاپ بروشورهای هشداردهنده دراین راستا اشاره کرد و تصریح نمود: میادین و فضاهای شهری برای حضور مسافران زیبا سازی شده و پلاکاردهای راهنمای مسافر در طول ایام سفر نصب و بهداشت اماکن نیز دراین ایام کنترل خواهد شد.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان افزود: راه ها و مسیرهای تردد مسافران در استان گلستان درحال ساماندهی است و 25 راهدارخانه سیار و دائمی در ایام فعالیت این ستاد فعال است.

وی ادامه داد: با توجه به طرح هدفمند شدن یارانه ها، کشیک های اداره بازرگانی با 500 ناظر صورت گرفته و با تلفن 124 نیز آماده دریافت گزارشات است و شکایات مسافران درایام نوروز با ارسال به تعزیرات حکومتی این استان رسیدگی خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: درمانگاه ها، داروخانه ها، اورژانس و پایگاه های هلال احمر دراین ایام فعال بوده و دو اکیپ امدادی سیار فنی وحرفه ای نیز درقالب یدک کشی، تعمیرات و مباحث آموزشی در دو محور غرب و شرق استان فعالیت خواهند کرد.

فعالی همچنین افزود: ستاد حوادث غیرمترقبه استان نیز جهت مقابله با بلایای طبیعی در موقع لزوم و در قالب کمیته استقبال از بهار فعال بوده و حضور بالگرد دراستان درروزهای 12 و13فروردین ماه درحال برنامه ریزی است.

وی درادامه یادآور شد: پروازهای فوق العاده درایام نوروز برنامه ریزی شده و نمایشگاه های فرهنگی، کتاب و جنگ های شادی و موسیقی و صنایع دستی در ایام نوروز در تفرجگاه های استان برگزار خواهد شد.

فعالی همچنین از اطلاع رسانی پیام ها، اخبار و فعالیت های این ستاد از طریق صداوسیما و رسانه ها خبرداد و گفت: کمیته‌ای از سوی دفتر رسیدگی به شکایات استانداری جهت نظارت و ارزیابی تشکیل شده و در طول فعالیت ستاد ارزیابی عملکرد را برعهده دارد.

وی درادامه از چاپ وانتشار بروشور راهنمای استان گلستان و نصب بیلبردهای تبلیغاتی در سطح استان خبرداد و افزود: در آغاز سال نو سفره های هفت سین نیز درسطح استان پهن شده و برپایی نمایشگاه های صنایع دستی درناهارخوران گرگان، برج قابوس گنبد، بافت تاریخی گرگان، شهر تاریخی جرجان و پل تاریخی آق قلا در حال برنامه ریزی است.

فعالی تصریح کرد: طبق سنت هرساله آمار ورود گردشگران و مسافران در ورودی ها و خروجی های این استان ثبت شده و فرم های نظرسنجی نیز جهت دریافت نظرات دربین مسافران توزیع خواهد شد.

سرویس های بهداشتی تفرجگاه های گلستان بازسازی شد

وی همچنین از ساماندهی و بازسازی سرویس های بهداشتی درتفرجگاه های استان خبر داد و گفت: کمپ های اطلاع رسانی درمحورهای اصلی تردد مسافران به خصوص ورودی شهرستان ها مستقر شده و بروشورها و نقشه های راهنمای اطلاعات گردشگری توزیع خواهد شد.

فعالی اضافه کرد: امسال سرویس‌دهی مناسب، ارائه خدمات بهتر، اقامت ارزان‌قیمت، سامان‌دهی خانه‌های استیجاری و آماده‌سازی پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌ها و رسیدگی به موضوع امنیت از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور کار ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی قرار دارد.

وی در پایان‌ افزود: با توجه به هدفمندی یارانه‌ها، اگربرنامه‌ریزی خوبی وجود داشته باشد و امکانات سفر به‌طور مناسب فراهم شود، با کاهش سفر روبه‌رو نخواهیم شد.