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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

بیمارستان ممسنی به سی تی اسکن مجهز شد

بیمارستان ممسنی به سی تی اسکن مجهز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان ممسنی فارس به دستگاه سی تی اسکن مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، استاندار فارس با حضور در آیین بهره برداری از این دستگاه در شهرستان ممسنی، ارایه این خدمت را از مظاهر عدالت خواهی ومردم داری دولت خدمت گزار برشمرد و اظهار امیدواری کرد که شاهد شکوفایی هر چه بیشتر شهرستانهای استان باشیم.

روح الله احمدزاده در پاسخ به درخواست نماینده مردم شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل شدن بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) به قطب ارتوپدی کشور اظهار داشت: این مهم با پی گیریهای مجدانه و تلاش مسئولان دانشگاه و بیمارستان قابل دسترسی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ممسنی نیز گفت: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و در نتیجه بروز حوادث و فاصله زیاد تا شهرستانهای دیگر، وجود دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان ممسنی ضروری بود.

دکتر احمد رحمانی افزود: برای راه اندازی این دستگاه سی تی اسکن 889 میلیون و 500 هزار تومان اعتبار صرف شده است.

کد مطلب 1253033

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