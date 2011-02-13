کمیته رسیدگی به مشکلات تعاونیها در زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آرش منطقی ظهر یکشنبه در جمع فعالان تعاونی استان زنجان افزود: تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات تعاونی ها انجام خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: باید با بکار گیری سیستمهای نوین در بروز کردن اطلاعات و آمار در کمترین فرصت مشکلات تعاونیهای غیر فعال که قابلیت حل شدن را دارند احصا و پس از آسیب شناسی با بررسی کارشناسی ، راهکارهای لازم را برای احیای تعاونی ها به عمل آورد.

منطقی بیان کرد: در این راستا تا کنون تعداد 28 جلسه برگزار شده است و 63 شرکت تعاونی پس از جلسات مذکور درخواست احیاء و فعال سازی شرکت شان را اعلام کرده اند.