گفتمان شهدا در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه در یادواره شهدای روستای مزنگ با تبیین جایگاه شهید و شهادت افزود : شهادت از جایگاهی رفیع وشهید از منزلتی متعالی برخوردارست.

وی ادامه داد: شما برگزار کننده گان این یادواره متولی پاسداشت این جایگاه ومنزلت هستید، جایگاه ومنزلتی که خاص مسافران بهشت وشما پاسداران یاد ونام مسافران بهشت هستید.

وی با بیان روایتی از حضرت علی (ع)اظهار داشت: شهدای دفاع مقدس عاشقانه به میادین جنگ می رفتند وعاشقانه می رزمیدند.

جمشیدی در ادامه تصریح کرد :جان را به کف گرفتن وعاشقانه وارد میدان نبرد شدن کار بسیار سختی است واین کار فقط هنر مردان خداست.

جمشیدی با تبیین جنگ نرم ویژگی های آن ونیز ارائه تحلیلی از فتنه سال گذشته بیان داشت :عرصه رزم وشهادت برای مردان صبور وبصیر خدا هنوز باز است.



وی با بیان این مطلب که همواره باید خودرا در ارتباط با وظیفه مندی خویش در خصوص شهدا مورد استیضاح قرار دهیم وعملکرد خود را پیش از دیگران محاسبه نمائیم خاطرنشان کرد : ما همواره مدیون خون شهداء هستیم وباید در قبال آن پاسخگو باشیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار ضمن تقدیر وتشکر از خانواده های معظم شهداء و جانبازان حاضر در جلسه از آنان به عنوان نورچشمان انقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی یاد وبر حفظ شأن وجایگاه آنان در جامعه تاکید کرد.